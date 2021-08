Arashi: Castles of Sin sembra Ghost of Tsushima che incontra la realtà virtuale ed è ora disponibile

I fan di PSVR e possessori dell'headset di Sony possono finalmente mettere le mani su Arashi: Castles of Sin.

Il gioco stealth, annunciato solo pochi mesi fa, è disponibile su PS4 e PS5 (tramite retrocompatibilità) da oggi, 10 agosto.

Sviluppato da Endeavour One (che in precedenza ha lavorato a un'esperienza Halo VR per Microsoft), Arashi riporta i giocatori nel Giappone feudale, dove dovranno infiltrarsi in sei castelli invasi dai signori della guerra e abbatterli.

Dovrete intrufolarvi negli ambienti, usando armi diverse per eliminare i nemici. Sebbene il gioco abbia elementi furtivi, sarete anche in grado di affrontare i nemici frontalmente con il combattimento con la spada. Avrete un compagno lupo di nome Haru che vi aiuterà attraverso i livelli.

"Vesti i panni di Kenshiro, uno shinobi d'élite e l'ultimo sopravvissuto della nobile casata di Arashi. I castelli di tutto il Giappone feudale sono stati conquistati da banditi spietati, i sei Oni di Iga. Con Haru, il tuo compagno lupo al tuo fianco, vendica la loro distruzione e riconquistali in un'epoca di guerre e la terra reclama giustizia", recita la descrizione ufficiale.

Fonte: Uploadvr.