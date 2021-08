Destiny 2 sta per rivoluzionare la scivolata e i giocatori sono su tutte le furie

Con l'attesissima espansione "La Regina dei Sussurri" in arrivo su Destiny 2, i giocatori stanno aspettando con impazienza uno dei più grandi lanci di contenuti fino ad oggi. Anche se la rivelazione ufficiale è ancora lontana, Bungie ha recentemente toccato alcuni dei cambiamenti fondamentali del gameplay all'orizzonte.

Quasi ogni sottoclasse sta cambiando in una certa misura e anche le abilità generali subiranno delle modifiche. È quest'ultimo punto che ha attirato l'attenzione dei giocatori di Destiny. In poco tempo, molti dei migliori creatori di contenuti e guardiani esperti si sono scagliati contro alcuni aggiornamenti. A partire dalla prossima Stagione, la fase scivolata verrà modificata dando una serie di "malus" ai giocatori.

Innanzitutto in fase di scivolata la stabilità verrà ridotta di -20, con la rosa dei proiettili per quanto riguarda le armi che subirà un +15% di dispersione, cosa che le renderà meno efficaci. Alla luce di questo cambiamento e di altri, i giocatori si sono fatti sentire. L'elenco completo dei cambiamenti ha preoccupato molti, soprattutto per chi fa PvP. Queste modifiche al gameplay possono derivare dal fatto che "i giocatori occasionali trovano troppo difficile scivolare e sparare", ha sottolineato il creatore di contenuti WishYaLuckk.

Making movement worse in crucible along with making aiming worse in crucible because casual players find it too hard to slide and engage.



Mickey Mouse clubhouse over at Destiny 2 crucible. pic.twitter.com/gLzxZzZ9Wb — Wish (@WishYaLuckk) August 5, 2021

Ora la community di giocatori è divisa perché alcuni credono che questi cambiamenti vengano fatti per renderlo più accessibile ai giocatori meno esperti. Il sentimento generale è che sono proprio i "casual gamer" ad aver rovinato l'essenza di Destiny. Ora non ci resta che aspettare e vedere se Bungie tornerà sui suoi passi o deciderà di continuare con questi cambiamenti che non piacciono ai giocatori di vecchia data.

