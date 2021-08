Free Guy incontra DOOM, Animal Crossing e tanti videogiochi in dei poster geniali

Sicuramente si può dire che la mossa di marketing di Free Guy è stata geniale: interpretato da Ryan Reynolds, Free Guy è un film incentrato su un cassiere di banca senza pretese che affronta ogni giorno con un sorriso, anche quando viene spesso picchiato e trattenuto da criminali armati. Guy vive nel mondo dei videogiochi di Free City, ed è solo quando incontra Molotov Girl (Jodie Comer) che scopre la verità sulla sua esistenza. Con Free City in pericolo di chiusura, Guy e Molotov Girl devono collaborare per salvare la situazione.

Per aumentare l'entusiasmo per Free Guy, sono stati pubblicati nuovi poster. Ognuno è la parodia un popolare videogioco, da Mario Party a Animal Crossing passando addirittura per DOOM. Gli appassionati di videogiochi si divertiranno a vedere come ogni copertina viene riproposta per adattarsi ai personaggi e al mondo di Free Guy.

Il team creativo dietro Free Guy, che include il regista Shawn Levy, ha dichiarato che il film non riguarda solo i giochi. Allo stesso tempo, Free Guy contiene numerosi cameo ed easter egg videoludici che i fan potranno scoprire. Qui di seguito potete dare uno sguardo a questi simpaticissimi poster pubblicati recentemente.

Free Guy sarà disponibile in Italia in tutte le sale cinematografiche a partire da domani.

Fonte: Reddit