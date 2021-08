El Shaddai: Ascension of the Metatron in un nuovo trailer che annuncia la data di uscita su Steam

Immaginato da Sawaki Takeyasu (Devil May Cry) e Masato Kimura (Okami, Viewtiful Joe), El Shaddai: Ascension of the Metatron aveva attirato molte persone curiose a causa della sua storia che ruotava attorno ai temi dell'Antico Testamento, e più in particolare il Libro di Enoch. Il successo del gioco di Ignition Entertainment fu comunque piuttosto limitato, e le sue uniche versioni PS3 e Xbox 360 non gli permisero di durare nel tempo.

Le cose sembrano essere cambiate, poiché El Shaddai: Ascension of the Metatron arriverà su PC tramite Steam. Si era parlato di un lancio a metà aprile, ma la promessa non è stata mantenuta. Ora però ci sono buone notizie, perché la data di uscita è stata appena fissata ufficialmente per il 1 settembre 2021, al prezzo di 39,99€.

Oltre alla versione standard sarà disponibile anche un Deluxe Pack a 79,99€ che includerà un artbook e una colonna sonora in formato digitale, acquistabili separatamente. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer pubblicato recentemente.

El Shaddai: Ascension of the Metatron è ancora oggi uno dei giochi più interessanti mai realizzati, caratterizzato da una storia davvero unica, un mix di meccaniche di gioco 2D e 3D, il sistema Zero HUD Player Feedback che utilizza un ambiente dinamico.

