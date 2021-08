FIFA 22 a tutto FUT Champions e Division Rivals tra trailer e nuovi dettagli

EA Sports ha appena pubblicato un nuovo trailer di Ultimate Team. Le principali novità di FIFA 22 riguardano due delle sue modalità di gioco più apprezzate: FUT Champions e Division Rivals. La verità è che entrambe sono cambiate molto.

Come è avvenuto l'anno scorso, in FIFA 22 dovremo continuare a guadagnare punti classifica in Division Rivals per accedere a FUT Champions. Sarà necessario aggiungere incontri nell'altra modalità di gioco per poter accedere a Matchday. Ma invece di qualificarci direttamente, ora abbiamo un passaggio intermedio noto come "FUT Champions Playoff".

In questa modalità intermedia, dovremo ottenere una serie di punti per ottenere un gettone del giorno. Guadagniamo punti vincendo o perdendo, anche se ovviamente le vittorie ci fanno progredire molto più velocemente. Se raggiungiamo i punti necessari in un limite di partite, riceveremo un token Matchday che possiamo riscattare il fine settimana che desideriamo. Una novità interessante è che il playoff ha le sue ricompense, che sbloccheremo man mano che aggiungeremo punti. Nel caso in cui il punteggio necessario non venga raggiunto, dovremo accedere nuovamente ai Playoff tramite Division Rivals.

Una volta superati i playoff, nel fine settimana giocheremo il normale FUT Champions Matchday. L'ora di inizio e di fine di ciascuna di esse sarà esattamente la stessa degli anni precedenti. Attualmente non sono state ancora confermate il numero esatto di partite ma, secondo quanto riportato da EA Sports, devono essere inferiori a FIFA 21.

Un'altra modifica in FIFA 22 è che i giocatori non dovranno aspettare fino a giovedì per richiedere i premi. Una volta giocate tutte le partite della giornata, è possibile chiedere i premi vinti in quel momento. Come per i Playoff, anche nel FUT Champions Day sarà possibile segnare punti anche con le sconfitte. Le classifiche non saranno più divise per le vittorie ottenute, ma per il totale dei punti accumulati.

Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.

Fonte: Eurogamer