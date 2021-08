Final Fantasy ha un super fan che è riuscito a ottenere tutti i Trofei PlayStation della serie...in 10 anni!

Il 1° novembre 2010, Talan Kirk, conosciuto anche come Rebourne07 su Reddit e PSN, ha sbloccato il suo primo trofeo in Final Fantasy XIII per PlayStation 3. L'8 agosto 2021, ha sbloccato l'ultimo trofeo introdotto nel DLC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, il che lo ha reso l'unica persona al mondo ad aver collezionato tutti i trofei PSN di ogni gioco di Final Fantasy.

In un post su Reddit di due anni fa, Rebourne07 ha detto di essere una delle uniche due persone al mondo ad aver acquisito tutti i trofei di Final Fantasy, condividendo il riconoscimento con un giocatore chiamato SkullRobot. Da quel post, Square Enix ha lanciato diversi giochi di Final Fantasy su PS4, tra cui il remaster di Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII Remake e la versione rimasterizzata di Final Fantasy: Crystal Chronicles. Sebbene questi giochi siano relativamente facili da giocare per gli altri cacciatori di trofei, esistono anche le versioni PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake e l'MMO, Final Fantasy XIV, ognuno con il proprio set di trofei.

Parlando con Kotaku del suo traguardo, Rebourne07 ha affermato che prima dell'uscita di Final Fantasy XIV su PlayStation 5 all'inizio di quest'anno c'erano tra 12 e 15 giocatori con tutti gli achievement di Final Fantasy per i giochi nella regione nordamericana. Da quando è stata introdotta la versione PS5, solo 10 giocatori hanno ottenuto ogni achievement nel gioco.

Come vi aspettereste, Rebourne07 ha dovuto faticare molto per ottenere alcuni trofei ma, in circa 10 anni, il giocatore è riuscito a completare la "missione impossibile".

Fonte: Kotaku.