Forza Horizon 5, l'intera mappa ispirata al Messico in video gameplay e sarà davvero vasta

Forza Horizon 5 di Playground Games è a pochi mesi dal lancio e ora lo sviluppatore ci ha offerto un primo sguardo alla mappa del Messico.

Più in basso potete vedere la mappa con il suo groviglio di strade e punti di riferimento, ma Playground ha anche offerto una sorta di visita guidata nel suo ultimo video (al minuto 27).

Come ribadisce il direttore creativo Mike Brown, la mappa di Forza Horizon 5 sarà del 50% più grande di quella del suo predecessore ambientato nel Regno Unito, fornendo ampio spazio per i suoi 11 biomi precedentemente annunciati, che includono coste tropicali e rocciose, deserti sabbiosi, canyon tortuosi, colline aride, terreni agricoli lussureggianti, giungle disseminate di fiumi, paludi e le vivaci strade della città di Guanajuato, il tutto sotto il gigantesco vulcano che si trova al centro della mappa.

L'ambientazione vedrà cambiamenti climatici, con piogge primaverili nelle giungle e nei terreni agricoli e tempeste estive sulla costa tropicale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Playground, nel video, parla di alcune delle sue aree preferite, svelando alcune curiosità, incluso il fatto che Forza Horizon 5 presenta l'autostrada più lunga vista finora nella serie, che si estende praticamente dal basso a sinistra della mappa fino in alto a destra.

Forza Horizon 5 arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 9 novembre.

Fonte: Eurogamer.net.