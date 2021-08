Gigabyte ha degli alimentatori PC che stanno letteralmente esplodendo

A seguito di un sacco di lamentele da parte di acquirenti scontenti, Steve Burke e Gamers Nexus hanno trascorso gli ultimi mesi acquistando e testando un paio di modelli di unità di alimentazione Gigabyte, per scoprire perché così tanti di loro stanno "esplodendo".

I due alimentatori in questione, il GP-P750GM e il GP-P850GM, sono stati messi in vendita quest'anno da Newegg come parte di un bundle, in cui chiunque acquistasse GPU della serie RTX doveva acquistare l'alimentatore insieme ad essa. Una mossa non esattamente fantastica a giudicare da quello che è successo dopo.

Non solo questi alimentatori funzionano male, ma secondo alcune segnalazioni sono potenzialmente "esplosivi", in quanto possono produrre scintille e "friggere" qualsiasi hardware connesso con essi.

Nel tentativo di trasformare tutte le segnalazioni in qualcosa di più scientifico, da febbraio Gamers Nexus ha acquistato molte di queste unità e le ha testate, scoprendo che mentre il P850 non funziona come dovrebbe, il P750 è "migliore", ma con un incredibile 50% di percentuale di guasti.

Dopo aver esaminato da vicino gli alimentatori, il canale YouTube ha scoperto che erano discutibili sia in termini di design che di componenti utilizzati e che "Gigabyte e Newegg stanno dando un prodotto invendibile ad acquirenti disperati".

Fonte: Kotaku.