GTA San Andreas e GTA Vice City Remaster? Tra i progetti di Take-Two ci sarebbe anche la serie Rockstar

Pochi giorni fa, abbiamo appreso che Take-Two avrebbe in programma tre progetti remaster e, in seguito all'indiscrezione, i fan hanno iniziato a ipotizzare quali giochi della compagnia potrebbero tornare in versione rimasterizzata.

Si è parlato subito di Red Dead Redemption 2 in versione next-gen o del primo Red Dead Redemption, magari anche in versione PC ma, a quanto pare, tra questi progetti rientrerebbero i titoli della serie GTA.

Alcuni hanno parlato di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas remaster riuniti nel pacchetto GTA Trilogy ma, forse, anche GTA 4 potrebbe tornare in versione rimasterizzata.

Al momento, non sappiamo quale GTA potrebbe essere rimasterizzato, ma Andy Robinson di VGC sostiene, con una certa sicurezza, che uno dei vociferati progetti remaster di Take-Two riguarderà proprio i titoli della serie.

Some of these will almost certainly cover GTA titles. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) August 8, 2021

Siamo nel mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con le pinze in attesa di eventuali conferme.

Nel frattempo, per quanto riguarda l'attesissimo GTA 6, sembra che il prossimo capitolo sarà quello conclusivo della serie.

Fonte: Twitter.