Halo Infinite avrebbe una modalità battle royale strettamente legata alla campagna

Secondo nuovi dettagli condivisi dall'insider di Battlefield Tom Henderson, la nuova modalità battle royale di Halo Infinite, sarebbe collegata in un certo modo all'arco narrativo della campagna.

Attualmente le informazioni pubblicate su Twitter sono scarse, ma alcune fonti non hanno chiarito a Henderson se la modalità battle royale sia stata eliminata durante lo sviluppo oppure no. Questo approccio ibrido segue giochi Apex Legends ed il nuovo Battlefield 2042 che racconteranno una storia legata alla parte live service.

"Il Battle Royale di #HaloInfinite è anche fortemente connesso alla campagna in molti modi. Quindi evitate i leak del Battle Royale se non volete spoiler sulla campagna. Non sono del tutto sicuro di cosa significhi per Halo, ma immagino che sia per incentivare le persone ad acquistare il gioco completo in qualche modo. Giusto per essere chiari, non sono sicuro che sia stato scartato o meno o quando/se uscirà, ma è in sviluppo da anni" afferma l'insider.

Just to be clear, I'm not sure if it's been scrapped on not or when/if it will release, but it's been in development for years. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ovviamente per adesso si tratta solamente di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni: questo mese Xbox terrà un evento alla Gamescom, probabilmente sapremo qualcosa di più su Halo Infinite (magari la data di uscita?).

Fonte: TweakTown