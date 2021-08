Hellblade Senua's Sacrifice ha lasciato il segno con 6,3 milioni di giocatori

Prima di essere acquisita da Microsoft, Ninja Theory aveva lanciato il concetto di "AAA indipendente" con il riuscitissimo Hellblade: Senua's Sacrifice, un action-adventure in terza persona che unisce la cura delle grandi produzioni a un budget molto più striminzito e all'impiego di un team di appena 20 persone.

La storia di Senua, una giovane donna che si lancia in una odissea nell'inferno vichingo affrontando prima di tutto i mostri generati dalla propria mente affetta da psicosi è sia una manifesto di un modello di business che una perla videoludica. Ed è proprio per questo motivo che siamo felici di scoprire che il gioco ha raggiunto un traguardo davvero importante.

Nella giornata di ieri il titolo è stato aggiornato con dei miglioramenti next-gen pensati per Xbox Series X/S e in occasione di un Q&A associato all'annuncio abbiamo scoperto che il titolo ha toccato quota 6,3 milioni di giocatori tra tutte le piattaforme come confermato da Will Potter di Ninja Theory.

"Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che dopo 4 anni dal lancio di Hellblade riceviamo praticamente ogni giorno dei messaggi da chi sta vivendo questa avventura per la prima volta. Con l'incredibile numero di 6,3 milioni di giocatori tra tutte le piattaforme la storia di Senua ha raggiunto più persone di quante potessimo immaginare.

"Siamo entusiasti dalla possibilità di dare nuova linfa vitale al nostro gioco con questo update next-gen per le console Xbox, non solo per avere una versione definitiva del gioco ma anche per assicurarci di vedere più persone vivere il viaggio di Senua negli anni a venire".

6,3 milioni di giocatori è sicuramente un traguardo importante per un gioco che vuole trasmettere anche più di un messaggio positivo sul lottare contro i demoni interiori che affliggono la mente di tantissime persone. Per riscoprire questa perla ecco la nostra recensione di Hellblade: Senua's Sacrifice, voi lo avete giocato?

Fonte: Xbox Wire