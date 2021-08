Hellblade Senua's Sacrifice si fa next-gen? Confronto Xbox Series X/S vs Xbox One e Xbox One X

Una delle storie più affascinanti attraversate dall'industria negli ultimi anni è senza dubbio Hellblade: Senua's Sacrifice. La protagonista del gioco sviluppato da Ninja Theory affronta ogni tipo di pericolo, sia esterno che interno. Nonostante sia uscito da tempo, recentemente il titolo ha ricevuto una nuova patch per Xbox Series X/S che ne migliora le prestazioni. Ora, grazie al video dello YouTuber ElAnalistaDeBits, possiamo dare uno sguardo ad un confronto tra le versioni del gioco next-gen contro Xbox One e Xbox One X.

Questo video non solo mette a confronto le varie console, ma anche le diverse modalità che sono presenti. Uno dei cambiamenti più sorprendenti è che nella modalità Quality di Xbox Series X/S, i riflessi hanno già il ray tracing richiesto. D'altra parte si può notare come l'illuminazione sia migliorata, allontanandosi un po' da quel tono scuro e facendo risplendere di più gli elementi dell'ambiente. In generale, nelle versioni di nuova generazione viene mostrata più vegetazione, sebbene in modalità qualità Xbox One X presenti più fogliame in determinate aree.

Anche le ombre su Xbox Series X/S sono state migliorate, mostrando una maggiore definizione. Con Xbox Series X, aspetti come l'occlusione ambientale, il filtraggio anisotropico od i raggi mostrano evidenti differenze rispetto ad altri sistemi. Sfortunatamente, ci sono punti specifici su Xbox Series X/S in cui i cali di FPS o le texture impiegano troppo tempo per essere caricati. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Ad ogni modo, la stessa patch lanciata per Xbox Series X/S dovrebbe inoltre arrivare anche su PC, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita.

