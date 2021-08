Horizon Forbidden West rinviato al 2022 sembra confermato da PlayStation stessa

A quanto pare, l'atteso Horizon Forbidden West di Guerrilla si farà attendere e non arriverà entro il 2021.

Di recente, alcuni rumor hanno suggerito un rinvio per esclusiva PlayStation. Ad esempio, il noto giornalista Jason Schreier, confermando precedenti indiscrezioni di Jeff Grubb, ha detto:

"Sony ha rimandato l'esclusiva PlayStation, Horizon Forbidden West, al primo trimestre del 2022, secondo quanto rivelato da una fonte a Bloomberg, confermando così il rumor diffuso da Jeff Grubb".

Ebbene, come riportato su Reddit, ora anche PlayStation Germany sembra aver confermato il rinvio del gioco. La divisione tedesca, infatti, ha pubblicatoun elenco di "giochi da non perdere nella seconda metà del 2021" e, tra questi, manca proprio Horizon Forbidden West.

Das zweite Halbjahr wird heiß: Welche dieser Titel stehen auf eurer To-Do-Liste? ?#PS4 #PS5 https://t.co/5XBX50qsJF — PlayStationDE (@PlayStationDE) August 9, 2021

Sembra proprio che i fan dovranno attendere almeno il 2022 per mettere le mani sul titolo. Tuttavia, siamo nel mondo dei rumor, quindi non possiamo confermare ufficialmente il rinvio.

Fonte: Reddit.