MLB The Show 21 ha appena introdotto l'iconico campo de 'L'Uomo dei Sogni'

"Field of Dreams" sarà giocabile in MLB The Show 21 dopo un aggiornamento gratuito.

Il trailer più in basso mostra come appare in azione in nuovo contenuto. Un post su PlayStation Blog spiega la meticolosa costruzione che San Diego Studio di Sony ha messo in atto per questo nuovo parco.

"Dato che la costruzione dello stadio in Iowa doveva ancora essere terminata", ha affermato l'environment artist Shawn Robles, "i nostri designer avevano bisogno di ricercare i precedenti progetti di costruzione per ricreare tutti i minimi dettagli. Alla fine, i nostri designer miravano a creare una replica giocabile all'interno del gioco che offrisse a Field of Dreams il rispetto che merita".

Il sito, reso famoso dall'omonimo film del 1989 con Kevin Costner, avrebbe dovuto ospitare una partita tra i New York Yankees e i Chicago White Sox nel 2020, ma l'evento è stato rinviato a quest'anno a causa della pandemia di COVID-19.

