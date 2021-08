Nintendo annuncia un Indie World Showcase per la giornata di domani

Nintendo in questi minuti ha annunciato una nuova diretta streaming incentrata sulle notizie dei giochi indipendenti. L'Indie World Showcase si terrà domani 11 agosto alle 18:00, orario italiano, e per circa 20 minuti avremo un assaggio sulle notizie riguardanti i giochi indipendenti in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.

I Nintendo Indie World Showcase di agosto non sono rari. Lo scorso anno infatti abbiamo avuto un evento proprio in questo mese che ha presentato diversi giochi tra cui Grindstone, Hades, Raji: An Ancient Epic, A Short Hike e Spiritfarer.

A tal proposito la diretta streaming potrà essere seguita all'interno del canale ufficiale di Nintendo su YouTube. Rimanete sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli dei giochi che verranno mostrati domani.

Cosa vi aspettate da questa diretta? Avete in mente qualche titolo indie che vorreste vedere su Nintendo Switch?