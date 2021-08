Oculus Quest 2 da 128 GB sarà venduto allo stesso prezzo della versione base da 64 GB

Il precedente modello Oculus Quest 2 con 64 GB di spazio di archiviazione non sarà più prodotto e sarà sostituito con una versione da 128 GB. La buona notizia è che Oculus venderà il nuovo dispositivo allo stesso prezzo del modello base, ovvero a $299. C'è da sottolineare, però, che da noi il visore sarà venduto per 349 Euro, come riportato sul sito ufficiale.

Oculus ha fatto un rapido annuncio sulla versione da 128 GB, confermando anche che sostituiranno la precedente versione da 64 GB. Il Quest 2 non ha spazio di archiviazione espandibile, quindi ottenere un modello con più spazio di archiviazione interno è l'unico modo per espandere la memoria.

Sembra essere un ottimo affare per chiunque stia pensando di ottenere un primo visore VR.

Start training that download finger. This August 24th, it?ll be put to the test when we release the 128GB Quest 2 for just 9. Double the storage. Same great price. — Oculus (@oculus) August 9, 2021

Di recente, Oculus ha interrotto le vendite di Quest 2 poiché causava un'irritazione della pelle. Ora, la società sta offrendo una cover in silicone gratuita ai possessori del visore e kit ricambi di protezione facciale in tutto il mondo.

La nuova versione da 128 GB di Oculus Quest 2 sarà in vendita il 24 agosto.

