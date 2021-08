Pathfinder: Wrath of the Righteous ha una data di uscita per console Xbox

Pathfinder: Wrath of the Righteous è il nuovo gioco dei creatori di Pathfinder: Kingmaker e durante l'evento ID@Xbox. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia il suo arrivo (qualche mese più tardi) anche sulle console Xbox.

Ispirato al classico Pathfinder da tavolo, Wrath Of The Righteous è un RPG single player d'altri tempi, con visuale isometrica e tutto quello che potreste aspettarvi da un titolo del genere. I giocatori esploreranno la natura del bene e del male, "imparando il vero prezzo del potere". Il vostro cammino vi porterà a Worldwound, dove uno squarcio apertosi verso l'Abisso ha permesso a orrori senza fine di invadere la superficie. Per oltre un secolo le nazioni vicine hanno tentato di respingere i nemici provenienti dal portale, ma con scarso successo.

I giocatori avranno l'opportunità di porre fine a questo conflitto, ma il cammino verso la salvezza è tutt'altro che chiaro. Diventerete un angelo scintillante sostenuto da nobili paladini? O un potente negromante al comando di orde di non-morti? O altro ancora? Sarete in grado di guidare il vostro esercito e preparatevi a sfidare i potenti signori demoniaci. Lo stile di gioco e le scelte che farete influenzeranno la storia.

Pathfinder: Wrath of the Righteous sarà disponibile dal 2 settembre su PC, mentre sulle console Xbox arriverà il 1° marzo.