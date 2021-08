PS5: State of Play ha una data? Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e alcune sorprese

A quanto pare, sembra che per questo mese Sony abbia in programma un nuovo evento State of Play dove annuncerà novità su alcuni attesi giochi.

Lo show sarebbe in programma per la prossima settimana, il 19 agosto, stando al responsabile video del gruppo Future e produttore del Future Games Show e dei Golden Joystick Awards, James Jarvis.

Nello specifico, Jarvis ha detto in un tweet che in occasione di questo possibile State of Play sarà annunciato il rinvio di Horizon Forbidden West al 2022, ma sarà mostrato del gameplay.

Nel corso dello show, inoltre, i fan potranno dare una nuova occhiata a Kena Bridge of Spirits e riceveranno aggiornamenti sull'atteso Gran Turismo 7.

Rumours suggesting the next Sony State of Play will be announced tomorrow. With the Stream August 19. If so, I'd expect it to include:



?Horizon delay officially confirmed with new gameplay



? Kena extended look



?? Update on Gran Turismo



? New suprise announcement — James Jarvis (@James_Jarvis) August 9, 2021

Infine, Jarvis avverte i giocatori che Sony potrebbe svelare nuovi "sorprendenti annunci" e che lo State of Play in questione dovrebbe essere confermato entro la giornata di oggi, 10 agosto.

Non resta che attendere conferme o smentite da parte di Sony.

Fonte: Twitter.