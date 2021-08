Psychonauts 2 ci presenta i suoi folli personaggi in un nuovo video

I fan di Psychonauts hanno dovuto aspettare diverso tempo prima di sentir parlare di un sequel: ebbene, dopo alcuni rinvii, ora tra pochi giorni il titolo di Double Fine Productions sta per approdare sugli scaffali dei giocatori.

Recentemente entrato in fase gold, ora il team di sviluppo ha condiviso un nuovo trailer dedicato questa volta ai vari personaggi che popolano Psychonauts 2. Nel video dietro le quinte, gli sviluppatori parlano dei personaggi che Raz incontrerà e con cui farà amicizia durante il programma di tirocinio degli Psiconauti.

Nei gradini più bassi dell'organizzazione, Raz avrà a che fare con tanti tipi di personalità e in questo video abbiamo una piccola infarinatura su ciò che aspetta i giocatori. "Il giovane Razputin Aquato, acrobata esperto e potente sensitivo, ha realizzato il sogno della sua vita: entrare a far parte degli Psiconauti, un'organizzazione internazionale dedita allo spionaggio psichico! Ma le super spie sono nei guai. Il loro capo non è più lo stesso dopo essere stato salvato da un rapimento e, quel che è peggio, c'è una talpa nascosta nel quartier generale" si legge nella descrizione del gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile dal 25 agosto e arriverà al day one anche su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamingbolt