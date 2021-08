Shining Force sta per tornare con un nuovo gioco...ma su mobile

È passato più di un decennio da quando è stato pubblicato l'ultimo gioco della saga Shining Force: si trattava di Shining Force Feather, che uscì su Nintendo DS nel 2009. Ma la serie SEGA pubblicata nel 1992 per Mega Drive e creato da Climax Entertainment e Sonic Software Planning (attualmente Camelot) tornerà all'inizio del 2022 con Shining Force: Heroes of Light and Darkness per telefoni cellulari.

Gli sviluppatori sono Hive, un team situato nella terra del sol levante che fa parte dell'editore sudcoreano Vespa. Verrà lanciato in Europa, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e altri paesi asiatici. Prima della premiere ci sarà un periodo beta di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Heroes of Light and Darkness sarà "basato sulla visione del mondo e sulla trama uniche della serie e sul divertimento di far crescere personaggi unici e coinvolgenti, ed è attualmente in sviluppo con l'obiettivo di portare il divertimento strategico dell'SRPG sui dispositivi mobile", dicono da Vespa in un comunicato.

Il team assicura di essere "molto felice" di poter creare un gioco in questa saga. "Abbiamo messo insieme un gioco che sarà apprezzato da molte persone, inclusi gli utenti esistenti che hanno ricordi profondi della serie, così come i nuovi giocatori, e non vediamo l'ora che esca".

Fonte: Eurogamer