Steam Deck e SteamOS: Valve sta passando da Debian ad Arch Linux per il suo sistema operativo

Sappiamo che Steam Deck non eseguirà Microsoft Windows, ma piuttosto SteamOS 3.0 di Valve. Tuttavia, c'è un cambiamento chiave rispetto alla versione di SteamOS progettata per le Steam Machine, e questo è un passaggio da Debian ad Arch Linux. Entrambe sono distribuzioni Linux popolari, ma sono rivolte a mercati diversi e questo crea alcune differenze fondamentali tra i due, in particolare il modo in cui vengono aggiornati.

Debian, che è una delle distribuzioni Linux più vecchie, ha un programma di aggiornamento definito e un supporto a lungo termine fino a 10 anni per rilasci specifici. Utilizza un modello di aggiornamento standard, in cui molti aggiornamenti più piccoli vengono raggruppati e rilasciati come una nuova grande versione.

Tuttavia, questa configurazione non è l'ideale per ciò che Valve sta cercando per Steam Deck. Al momento del lancio, Steam Deck avrà senza dubbio bisogno di più piccoli aggiornamenti per assicurarsi che tutto funzioni perfettamente. E qui entra in gioco Arch: "Arch Linux è uno dei motivi principali, ce ne sono un paio, ma il motivo principale è che gli aggiornamenti continui di Arch ci consentono di avere uno sviluppo più rapido per SteamOS 3.0", afferma il designer di Valve, Lawrence Yang. "Stavamo apportando una serie di aggiornamenti e modifiche per assicurarci specificamente che le cose funzionassero bene e Arch ha finito per essere una scelta migliore".

In sostanza, al momento del lancio, Steam Deck avrà bisogno di molti aggiornamenti più piccoli, non di un grande pacchetto una tantum ed è per questo che gli sviluppatori hanno fatto questa scelta.

