Tales of Arise la demo per console ha una data

Tales of Arise, l'ultimo capitolo del leggendario franchise giapponese sta per lanciare una demo gratuita la prossima settimana. La notizia arriva dall'account del gioco su Twitter.

"L'avventura inizia tra un mese. Una demo gratuita di Tales of Arise sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 18 agosto", ha confermato il profilo ufficiale del titolo di Bandai Namco.

"Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti. Questo racconto ha inizio con l'incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro. Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese" recita la descrizione del gioco.

The adventure of a lifetime starts in just ? one month ?



A FREE PLAY DEMO of #TalesofArise will be available on PS4, PS5, Xbox One & Series X|S on August 18th! pic.twitter.com/PCio2xwvlm — Tales of Arise (@TalesofU) August 10, 2021

Tales of Arise è atteso per il 10 settembre, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

