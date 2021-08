Tormented Souls ha una data di uscita ed è un survival horror old school tra Resident Evil e Silent Hill

Gli amanti dell'horror classico sono fortunati. Una delle avventure più promettenti di questa estate è Tormented Souls, opera di Dual Effect e Abstract Digital. La sua data di uscita ora è stata confermata e chi aspettava questo gioco non dovrà attendere ancora molto.

I fan dell'horror potranno giocarci su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 il prossimo 27 agosto. Va notato che uscirà sia in formato fisico che digitale lo stesso giorno per PS5, mentre Xbox Series X/S avrà solo la versione digitale così come la versione PC su Steam. Cosa ci propone la sua trama? Il nostro compito sarà controllare Caroline Walker, che si risveglia in una villa nella città isolata di Winterlake. È collegata a un'équipe medica e il suo obiettivo sarà quello di fuggire dalla reclusione in cui si trova.

Ovviamente non sarete soli. I vecchi abitanti della villa inizieranno a impazzire, quindi dovremo armarci di tutti i tipi di risorse e quindi creare le nostre armi. Sarà presente la sezione puzzle, con particolare enfasi sugli specchi, che fungeranno da portali per un altro luogo e tempo.

Inoltre, se volete provarlo in anteprima potete farlo poiché su PC e PlayStation 5 è disponibile una demo.

