Xbox festeggia la Giornata internazionale dei popoli indigeni con tante iniziative

Xbox festeggia la Giornata internazionale dei popoli indigeni con alcune iniziative spiegate da Jenn Panattoni, Head of Xbox Social Impact and Co-Lead of Indigenous, sul sito ufficiale della compagnia.

"Xbox riconosce la Giornata internazionale dei popoli indigeni con celebrazioni in tutto il mondo. Anche se questo è solo un giorno all'anno, ci impegniamo a elevare e sostenere le comunità indigene attraverso partnership, iniziative significative e una maggiore consapevolezza e rappresentanza".

"L'anno scorso, Microsoft ha creato il suo nuovo gruppo di risorse per i dipendenti, Indigenous at Microsoft. Questo gruppo di risorse per i dipendenti "si sforza di onorare, condividere e celebrare le culture indigene all'interno e all'esterno di Microsoft, plasmando al contempo la tecnologia inclusiva per potenziare le generazioni future". È stato un modo meraviglioso per riunire e sostenere la nostra comunità di indigeni, che esistono in oltre 90 paesi, alcuni ufficialmente riconosciuti e altri ancora in lotta per questo riconoscimento".

Xbox sta festeggiando la ricorrenza in giochi come Minecraft, Age of Empires 3: Definitive Edition e con controller realizzati a mano:

"Oggi celebriamo la Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo mettendo in evidenza i creatori di Minecraft e i contenuti incentrati sulle culture indigene di tutto il mondo. Ci auguriamo che queste esperienze di apprendimento coinvolgenti ispirino creatori, educatori e studenti a esplorare la storia, la cultura e le persone indigene".

"L'anno scorso, Age of Empires III: Definitive Edition è stato lanciato su Windows Store, Xbox Game Pass per PC e Steam. Un obiettivo chiave del lavoro di World's Edge è mostrare in modo autentico le culture e i popoli che sono rappresentati nei giochi di Age of Empires. Nella creazione della Definitive Edition del titolo, un'area che ha visto una notevole evoluzione rispetto al gioco originale è la rappresentazione delle civiltà dei nativi americani e delle prime nazioni. Quindi, abbiamo deciso di risolvere il problema lavorando direttamente con i consulenti tribali per catturare con rispetto e precisione l'unicità dei loro popoli, storia e culture".

Xbox celebra le comunità indigene in Messico e riconosce la loro importanza culturale con controller progettati artigianalmente. Così come i videogiochi hanno il potere di riunire i giocatori, l'arte può preservare antiche tradizioni. Xbox Mexico commemorerà la Giornata internazionale dei popoli indigeni attraverso una collaborazione con tre comunità indigene in rappresentanza dell'ampia varietà di gruppi indigeni nel paese creando tre controller Xbox con design artistici tradizionali unici e fatti a mano.

Per questa edizione speciale dei controllori artigianali dal Messico, il team ha lavorato con tre delle 68 comunità indigene del paese: gli Huicholes, gli abitanti di Olinalá e quelli di Tenango.

Inoltre, Microsoft si unisce all'USC Games' Gerald A. Lawson Endowment Fund, aumentando il supporto per gli studenti neri e indigeni.

Fonte: Xbox.