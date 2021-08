Abandoned per PS5: dopo ore e ore Blue Box aggiorna sullo stato dell'app Realtime Experience

Nella serata di ieri Blue Box Studios avrebbe dovuto mostrare un trailer e gameplay per Abandoned, il gioco tanto chiacchierato in questo periodo. Sfortunatamente, proprio all'ora del reveal l'app Realtime Experience necessaria per seguire il gameplay trailer, ha avuto una serie di problemi, costringendo il team a fermare tutto.

Dopo due tweet che spiegavano a grandi linee cosa fosse successo, il team non ha più condiviso nessun aggiornamento, lasciando i giocatori senza una risposta a fissare una schermata di errore. Ora, a distanza di diverso tempo, lo studio attraverso Twitter ha scritto un post affermando di essere ancora al lavoro per correggere questo problema (che ancora non sappiamo cosa sia).

"Il rinvio sta impiegando più tempo del previsto. Stiamo lavorando a pieno su questo. Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per questo". Attualmente Blue Box non ha spiegato cosa sia successo, rimanendo quindi ancora sul vago. Fatto sta che durante il problema con l'app, lo studio ha rimosso nel frattempo tutti i video presenti nel loro canale YouTube.

The delay is taking longer than expected. We are fully working on this. We thank you for the patience and we apologize for this. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 11, 2021

Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.