Abandoned per PS5 il mistero continua: Blue Box Game Studios elimina i video sul proprio canale YouTube

Ieri doveva essere il grande giorno di Abandoned per PS5 ma, come avrete visto, l'app Realtime Experience ha incontrato alcuni problemi tecnici e gli sviluppatori di Blue Box Game Studios hanno pubblicato solo un primo brevissimo teaser.

Il mancato reveal ha deluso i parecchi fan in attesa di novità sul gioco e ora, stranamente, il canale YouTube ufficiale di Blue Box Game Studios non presenta più alcun contenuto.

Mentre è ancora possibile guardare il teaser trailer di Abandoned sul canale di Sony, sembra che lo sviluppatore e i suoi video siano scomparsi.

Oltre al canale YouTube senza video, il sito Web di Blue Box Game Studios ha ora un'unica pagina in cui possiamo leggere la frase "Ci stiamo preparando per..." con un indirizzo email da contattare.

Tornando al breve teaser visibile su Twitter, il filmato mostra di sfuggita parte di un modello di un personaggio e molti fan hanno pensato subito a James Sunderland, protagonista dell'amato Silent Hill 2.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Abandoned rimane avvolto nel mistero per ora, ma vi riporteremo tutti gli aggiornamenti sull'esclusiva PS5 appena sarà possibile.

Fonte: Gamepur.