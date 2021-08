Activision Blizzard investitori sul piede di guerra: 'i cambiamenti promessi non bastano'

SOC Investment Group ha affermato che le promesse di Activision Blizzard di migliorare la propria cultura aziendale non sono sufficienti.

Come riportato da Axios, l'azionista avrebbe criticato le azioni intraprese dal publisher in risposta alla causa del California Department of Fair Employment and Housing.

Il direttore esecutivo di SOC, Dieter Waizenegar, ha criticato la risposta di Activision Blizzard in una lettera al membro del consiglio di amministrazione indipendente della società, Robert Morgado.

"Mentre apprezziamo il tono migliorato e i maggiori dettagli nella recente lettera del CEO [Bobby] Kotick ai dipendenti, ai clienti e agli azionisti di Activision Blizzard, i cambiamenti annunciati da Mr. Kotick non vanno abbastanza lontano nell'affrontare i problemi profondi e diffusi con l'equità, l'inclusione e la gestione del capitale umano presso l'azienda", ha affermato Waizenegar.

Waizenegar ha notato che Activision Blizzard non ha fornito aggiornamenti su come ricoprirà i suoi ruoli di leadership e su come la retribuzione dei dirigenti sarà resa più equa.

Waizeneggar ha anche criticato la decisione del publisher di assumere lo studio legale WilmerHale.

"Questa azienda ha un'ottima reputazione come difensore dei ricchi, ma non ha precedenti nello scoprire atti illeciti, l'investigatore capo non ha un'esperienza approfondita nell'investigare molestie e abusi sul posto di lavoro e l'ambito dell'indagine non riesce a affrontare l'intera gamma di questioni di equità che il signor Kotick riconosce", ha affermato.

Inoltre, Waizenegar ha affermato che Activision Blizzard dovrebbe apportare modifiche come, ad esempio, aumentare la diversità e l'equità del consiglio di amministrazione aggiungendo un direttore donna entro la fine del 2021 o "recuperare" i bonus dei dirigenti colpevoli di molestie nei confronti dei dipendenti.

Fonte: Gamesindustry.biz.