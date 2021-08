Assassin's Creed Valhalla offre il classico outfit di Ezio per Eivor

I giocatori di Assassin's Creed Valhalla ora possono andare in giro per l'Inghilterra vestiti da Ezio. Potete ottenere l'outfit a titolo gratuito accedendo con il vostro account Ubisoft Connect su console o PC. Tuttavia c'è un ma.

Il costume di Ezio sarà disponibile solo per tutti coloro che hanno giocato ad almeno due giochi precedenti della serie. Ubisoft ha annunciato l'omaggio la scorsa notte, probabilmente programmato per invogliare i giocatori a tornare ad Assassin's Creed Valhalla per la sua espansione L'Assedio di Parigi ambientata in Francia, che sarà disponibile a partire da domani.

L'abito di Ezio è stato comunemente reso disponibile nei successivi giochi di Assassin's Creed e Valhalla ora ha una piccola collezione di cosiddetti abiti legacy che Eivor può indossare. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'outfit indossato da Eivor femmina.

Get the ?Ezio Legacy Outfit? for free in Ubisoft Connect!



?You must have played 2 Assassin's Creed games to unlock it.

?https://t.co/N4Ltx2C4Nc pic.twitter.com/MBgYdKt71x — Ubisoft Connect (@UbisoftConnect) August 10, 2021

Assassin's Creed Valhalla è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

