Axiom Verge 2 a sorpresa è disponibile oggi, ecco il trailer di lancio

Durante l'evento Indie World di Nintendo è stata annunciata a sorpresa l'uscita oggi di Axiom Verge 2, il sequel tanto atteso dai fan che potranno acquistarlo non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC (via Epic Games Store) e PS4.

Axiom Verge 2 fa parte della stessa storia del primo capitolo ma è un gioco completamente nuovo: nuovi personaggi, nuovi poteri, nuovi nemici e un nuovo mondo. Happ è ancora in gran parte l'unico sviluppatore del progetto; gli ci sono voluti cinque anni per consegnare il primo Axiom Verge. Era un gioco per PlayStation 4 quando è stato lanciato nel 2015, ed è stato successivamente portato su Wii U nel 2016 e poi su Switch nel 2017.

In questo nuovo capitolo, i giocatori controllano Indra, la sola che può attraversare questo mondo. Deve lottare per la sua vita, sfruttando i poteri delle stesse macchine microscopiche che stanno lentamente consumando la sua umanità. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Se avete amato il primo capitolo non vi resta che provare questo nuovo sequel che avrà una particolare caratteristica: la meccanica dei 'due mondi in uno'.