Call of Duty 2021 'Vanguard', il reveal ha una data?

L'annuncio di Call of Duty Vanguard è atteso da tempo. Mentre Activision ha l'abitudine di rivelare molti elementi prima dell'uscita di un capitolo di Call of Duty, questa volta la società ha deciso di rimanere in silenzio. Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano che Vanguard, il nome in codice per il prossimo capitolo, dovrebbe essere svelato il 19 agosto.

L'insider ben informato Tom Henderson, giornalista di DualShockers, è la fonte di questa voce, che ha detto di aver verificato con quattro persone. Nel suo tweet indica che il reveal del gioco o quantomeno di qualcosa legato a Vanguard arriverà il 19 agosto. I dettagli dell'evento che si svolgerà oggi sono già stati comunicati in privato a una selezione di persone, secondo Tom Henderson.

Ovviamente si tratta di rumor pertanto prendete questa notizia come semplice rumor, ma tutto questo sembra plausibile visto che mancherebbero pochi mesi dall'uscita di Vanguard.

Non ci resta che attendere nuove informazioni dalle fonti ufficiali.

Fonte: Gamepur