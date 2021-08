Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: la stagione 5 rischia di essere rinviata?

Prevista per il 12 agosto, i dubbi aleggiano sull'uscita della stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Sembra che la data del suo arrivo sia stata posticipata, almeno da come si evince dal timer all'interno del Battle Pass.

Normalmente, la stagione 4 avrebbe dovuto chiudersi questa mattina alle 6, ma è invece ancora disponibile a causa di un'estensione di 24 ore. Di solito, ogni stagione termina un giorno prima di quella successiva per dare agli sviluppatori il tempo di apportare tutte le modifiche possibili per lanciare la nuova stagione, ma questa volta è diverso. Non solo, ma anche il sito web prima indicava il 12 agosto come data di inizio della stagione 5, mentre ora si legge "La Stagione 5 è in arrivo questa settimana".

Allo stato attuale non è stato fatto alcun annuncio e non c'è motivo per cui la Stagione 4 sia stata estesa, quindi possiamo aspettarci che la Stagione 5 arrivi un po' in ritardo. Attualmente Activision non ha fatto nessuna dichiarazione a riguardo, pertanto il rinvio sembra che sia praticamente alle porte. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

It?s unclear yet whether Season 5 of #Warzone has been delayed after the battle pass bad 24 hours of time added to it earlier today.



We will update you if Activision or it?s studios decides to comment on the matter or clear things up. — ModernWarzone - FPS Gaming News (@ModernWarzone) August 11, 2021

Modifiche al sito.

Vi ricordiamo che sia Call of Duty Black Ops Cold War che Warzone sono disponibili su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

