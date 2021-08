Cookie Clicker, l'iconico idle game è in arrivo su Steam

Cookie Clicker è un popolare browser game in cui si fa clic sui biscotti, si automatizza la produzione di questi e si assapora l'acquisizione di milioni di biscotti virtuali. Insieme a Candy Box, è uno dei giochi che ha contribuito a rendere popolare il genere dei giochi inattivi. Entrambi hanno avuto successo per ragioni abbastanza ovvie: uno riguardava l'accumulo di molti biscotti, l'altro l'accumulo di molte caramelle.

Ora il browser game arriverà anche su Steam il 2 settembre. Il gioco è in sviluppo attivo dal 2013, ma è ancora fondamentalmente lo stesso. Il giocatore inizia con un singolo clic su di un biscotto gigante.

Fare nuovamente click su questo biscotto ne genererà altri finché non verranno sbloccati altri modi meno laboriosi per generare biscotti. Ciò include una serie di nonne che cuociono biscotti in massa e persino macchine del tempo che trascinano biscotti al passato e dal futuro al presente.

La versione Steam è in sostanza il culmine di otto anni di lavoro per lo sviluppatore Orteil. Quando verrà lanciato, ci saranno oltre 600 aggiornamenti. La cosa più importante, e probabilmente la ragione per cui alcuni opteranno per Steam rispetto alla versione del browser estremamente facile da accedere, sono gli oltre 500 obiettivi Steam inclusi, che dovrebbero rendere più facile mostrare agli amici quanti biscotti sono stati generati. Anche i salvataggi nel cloud dovrebbero aiutare a prevenire la disastrosa perdita di prodotti dolciari.

Fonte: Eurogamer