Destiny 2 la Stagione del Tecnosimbionte fa pensare al grande ritorno di un personaggio

E' arrivata l'ultima missione per la Stagione del Tecnosimbionte in Destiny 2 e a quanto pare contiene un easter egg che lascerebbe pensare al ritorno di un particolare personaggio (No, non è Cayde-6, ci spiace).

Attenzione: se ancora non avete finito la missione di seguito ci sono alcuni spoiler. Non proseguite!

Quest'ultima missione vi porta a chiudere un portale vex aperto nell'ultima città dal leader del culto della guerra Lakshmi-2. Durante il gioco, se camminerete intorno alla mappa troverete un'arpia Vex che si libra su una postazione di lavoro. Il primo indizio indica che questo non è un nemico qualunque perché non è possibile ucciderlo.

Non solo, ma l'arpia Vex fa anche strani rumori che altri non sono che codici Morse. Non ci è voluto molto ai fan per capire che con questo codice l'arpia vi sta chiamando "Assistente". Se vi suona familiare è perché questo soprannome è quello che dava ai Guardiani Asher Mir: insomma, sembra che lo stregone insonne abbia scaricato la sua coscienza in un Vex.

Insomma, tutto lascia pensare che Asher Mir potrebbe tornare nella prossima espansione. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte di Bungie.

Fonte: Kotaku