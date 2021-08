Diablo II: Resurrected svelate date e orari della open beta

Diablo II: Resurrected terrà una closed beta a partire da venerdì 13 agosto per i giocatori che hanno prenotato il gioco e una open beta a partire da venerdì 20 agosto.

I beta test saranno giocabili su tutte le console e PC, ad eccezione di Nintendo Switch, secondo Blizzard. Xbox Live Gold è richiesto per la beta pre-order del 13 agosto, ma non è richiesto per la open beta del 20 agosto. PlayStation Plus non è richiesto per nessuno dei due beta test. Sia Xbox Live Gold che PlayStation Plus saranno necessari per le funzionalità multiplayer al lancio del gioco.

Da venerdì 13 agosto alle 19 a martedì 17 agosto alle 19, chiunque abbia prenotato Diablo II: Resurrected o Diablo Prime Evil Collection potrà prendere parte a una beta in accesso anticipato . I giocatori possono precaricare la beta a partire dall'11 agosto.

Da venerdì 20 agosto alle 19 a lunedì 23 agosto alle 19, l'open beta inizia senza che sia necessario alcun preordine. I precaricamenti per questa beta iniziano per i giocatori console martedì 17 agosto e per i giocatori PC mercoledì 18 agosto.

I progressi saranno trasferiti tra le due beta, ma nessun progresso sarà trasferito dalla beta tenuta all'inizio di quest'anno. Il cross progression sarà disponibile durante entrambi i periodi beta, ma è necessario un pre-ordine separato per ciascuna piattaforma durante la beta in accesso anticipato. Non ci sarà alcun level cap per questa beta e non è chiaro se i progressi saranno trasferiti nel gioco finale.

In questa fase saranno disponibili l'Atto I e l'Atto II e le classi Barbarian, Amazon, Sorcereress, Paladin e Druid. Il gioco sarà lanciato con altre due classi, Assassin e Necromancer, ma queste non saranno disponibili durante le beta.

Diablo II: Resurrected sarà disponibile dal 23 settembre.

Fonte: IGN.