Dr. Disrespect fonda uno studio di sviluppo che sfiderà Call of Duty Warzone e Apex Legends

Dr. Disrespect sta avviando il proprio studio di sviluppo di videogiochi. In un annuncio di lavoro sul sito Web di Beahm intitolato "Life Changing Opportunity", si dice che lo streamer in collaborazione con BoomTV sta cercando di conquistare l'industria dei videogiochi creando uno studio AAA/AA.

Lo studio non è nominato direttamente nell'elenco di lavoro. Il team prevede di lavorare con "mega influencer" che possano aiutare a lanciare i loro giochi dei sogni. Lo studio vuole sviluppare giochi internamente o co-svilupparli con altri studi affermati. Beahm è alla ricerca di uno studio head con oltre 5 anni di esperienza.

L'elenco dei lavori suggerisce che lo studio si concentrerà su giochi multiplayer che attirano giocatori e streamer competitivi.

Dalla descrizione, sembra che Beahm sia nelle prime fasi dell'avvio dello studio, dato che deve ancora assumere un capo per il team. Beahm era in precedenza uno sviluppatore di videogiochi che lavorava su Call of Duty. Considerando che molti giochi utilizzano influencer nel marketing o li trasformano in skin, come Ninja in Fortnite, realizzare videogiochi basati sulle idee degli influencer sembra il passo successivo. Sulla base di questo elenco di lavori, sembra che lo studio di Beahm non abbia iniziato a sviluppare alcun gioco, quindi qualsiasi potenziale lancio potrebbe richiedere anni.

Fonte: Gamespot.