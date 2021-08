Fortnite potrebbe diventare un RPG open world in una sorta di spin-off

Durante la causa legale tra Apple ed Epic Games quest'anno, era trapelata una particolare notizia: lo studio di Fortnite era probabilmente al lavoro su una modalità open world per il suo battle royale.

Da allora non ci sono stati ulteriori dettagli riguardo questa modalità, almeno fino ad oggi: attraverso Twitter il famoso leaker di Fortnite, HypeX ha riferito che sono state aggiunte due nuove immagini ai file di gioco. Si tratta di immagini legate al battle royale ma con uno stile diverso, suggerendo che forse sono correlate alla modalità Salva il Mondo o alla modalità free-to-play del gioco.

Non solo le immagini presentano uno stile artistico diverso, ma i personaggi presentano anche armi che ricordano un classico gioco di ruolo. Per adesso tuttavia si tratta solamente di speculazioni dato che attualmente non c'è ancora nulla che confermi questa presunta nuova modalità. Qui di seguito potete dare no sguardo all'immagine.

We now have 2 teasers, we can see:



- Possible new weapons?

- Arrow in the back

- A giant monkey in the background

- Temple POIs/Landmarks in the back



All of these hint towards the open world game mode they talked about in the Apple lawsuit but we'll have to wait and see.. pic.twitter.com/nh77y96vWC — HYPEX (@HYPEX) August 10, 2021

Rimaniamo in attesa di nuove immagini o di una conferma da parte di Epic Games sull'eventuale spin-off open world.

Fonte: Dexerto