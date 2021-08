GTA Trilogy Remastered è realtà per un insider

I grandi franchise di Rockstar Games sono destinati a continuare a macinare grandi successi negli anni grazie anche alla nuova generazione di console e PC. Ormai sappiamo tutti che Grand Theft Auto 6 è in pieno svolgimento, ma mentre l'azienda americana prepara il suo tanto atteso annuncio che potrebbe essere svelato tra non molto, diversi vecchi titoli Grand Theft Auto potrebbero arrivare in breve tempo nel forma di Remake e Remaster.

Diversi mesi fa, alcuni insider hanno fornito i primi dettagli della presunta trilogia di GTA che ora sappiamo sarebbe in arrivo, come ha rivelato via Twitter il noto insider Yan2295, che ha già fatto trapelare informazioni veritiere in diverse occasioni. La GTA Trilogy Remaster/Remake sarebbe composta da GTA: III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas e potrebbero essere lanciati graficamente rinnovati per la nuova generazione di console, proprio come ha fatto Take-Two con Mafia Trilogy.

Alla domanda su un eventuale arrivo di una versione rimasterizzata di GTA Trilogy, l'insider ha risposto con un semplicissimo "Sì". Sfortunatamente l'insider non ha aggiunto altro, pertanto per ora, dato che non c'è conferma, prendete questa notizia come puro e semplice rumor.

Yes — Yan2295 (@Yan2295) August 10, 2021

Per adesso Rockstar Games continua a puntare su GTA V: recentemente ha aggiunto un nuovo aggiornamento a GTA Online chiamato "Los Santos Tuners".

Fonte: Wccftech