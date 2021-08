Halo Infinite avrà anche skin molto stravaganti? Un leak ne svela alcune

Di Halo Infinite abbiamo parlato molto in questo periodo. Il gioco verrà lanciato questo autunno e la sua prima beta multiplayer si è recentemente conclusa, mentre diversi dettagli sul gioco sono trapelati negli ultimi tempi. Dagli spoiler della campagna condivisi inavvertitamente dalle stesse 343 Industries alle menzioni di una possibile modalità battle royale (che potrebbe essere collegata alla campagna), ci sono molti potenziali dettagli sull'attesissimo sparatutto. Ora, sembra che siano trapelati anche altri dettagli relativi al multiplayer.

L'utente Twitter PeeingSpartan ha recentemente condiviso alcune nuove immagini che mostrano alcune opzioni di personalizzazione dell'armatura dal gioco. Alcuni di questi riguardano armature classiche degli Spartan, ma altri sono un po' più stravaganti e bizzarri, inclusa anche la faccia di un pupazzo di neve.

Ciò andrebbe a collegarsi con quanto detto recentemente dall'insider Tom Henderson il quale ha dichiarato che gli oggetti cosmetici all'interno del gioco sarebbero stati molto bizzarri, al pari delle skin presenti nel battle royale Apex Legends.

If you think #HaloInfinite cosmetics are going to be "true to the franchise", you're in for a surprise. It seems like they are going down a similar route to Apex Legends to me, with a lot of wacky stuff. One skin appears to be a snowman to release around Christmas for example. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 10, 2021

È importante tenere a mente che questi leak trovati non è detto che compariranno nella versione finale del gioco. Si tratta come visto di materiale in lavorazione, pertanto lo studio di sviluppo potrebbe eliminarlo in corso d'opera.

Halo Infinite arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, ma per adesso, anche se il gioco è previsto per la fine dell'anno, non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Gameranx