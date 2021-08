Kena: Bridge of Spirits è 'un film Pixar emozionante e profondo' fatto videogioco

Il prossimo titolo per PlayStation Kena: Bridge of Spirits sorprenderà i giocatori con la sua "profondità, intensità ed emozione", secondo uno dei doppiatori principali del gioco.

Kena: Bridge of Spirits è un titolo di avventura fantasy sviluppato dal piccolo team di Ember Lab. Fin dal suo reveal trailer la grafica e l'ambientazione hanno ricordato molto i film Pixar e a quanto pare anche coloro che sono coinvolti nella produzione di Kena hanno fatto la stessa analogia, incluso il doppiatore canadese Tod Fennell.

Parlando in un'intervista esclusiva, l'attore ha dichiarato: "Ha uno stile davvero confortante. Sì, c'è quel tipo di atmosfera da gioco di ruolo, ma è quasi come un film Pixar in termini di aspetto e sensazione. Vedi come le persone possono lottare per gestire il loro dolore e dove può arrivare se non lo affronti correttamente. Penso che i giocatori rimarranno sorpresi dal livello di profondità, intensità ed emozione".

Kena: Bridge of Spirits doveva inizialmente arrivare questo mese, ma è stato rinviato a settembre.

Fonte: GamingBolt