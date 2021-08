Loop Hero, il roguelike card game di Devolver Digital annunciato per Switch

Durante la diretta Indie World di Nintendo è stato annunciato che Loop Hero di Devolver Digital arriverà anche su Nintendo Switch quest'inverno.

Il mondo è stato gettato in un loop senza tempo, facendo precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. Brandendo un mazzo di carte mistiche in espansione, dovrete posizionare nemici, edifici e terreni lungo il percorso di ogni spedizione unica per ricostruire i ricordi del vostro coraggioso eroe e ripristinare l'equilibrio nel mondo.

Scegliendo ogni volta le carte per costruire un mazzo vincente, nessuna spedizione sarà uguale alla precedente: i giocatori saranno in grado quindi di avere possibilità infinite. Nel gioco sarete in grado di abbattere creature minacciose e ottenere oggetti sempre migliori, equipaggiabili all'istante, per sbloccare nuovi vantaggi mentre avanzate nel gioco.

Loop Hero non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda Nintendo Switch, ma il gioco è già disponibile su PC.