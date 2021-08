Nintendo Indie World: tutti gli annunci dell'evento di oggi

Nintendo Switch ha un ampio catalogo di giochi indie che si arricchisce ancora di più con l'ultimo evento tenutosi pochi minuti fa. Questa news racchiude tutto ciò che è stato mostrato.

Bomb Rush Cyberfunk

Bomb Rush Cyberfunk è un gioco di graffiti, azione e avventura sviluppato dal Team Reptile, in cui i giocatori hanno il compito di diventare All City King correndo sugli skate, dipingendo e creando combo in un'enorme metropoli. Si tratta in sostanza dell'erede spirituale di Jet Set Radio di cui abbiamo parlato nell'apposita news.

TOEM

In questa adorabile avventura monocromatica disegnata a mano, i giocatori usano la fotocamera per compilare album fotografici, aiutare le persone in varie regioni e ammirare paesaggi affascinanti ispirati alla campagna scandinava. In arrivo su Nintendo Switch nell'autunno del 2021.

Loop Hero

In questo gioco roguelike con meccaniche deck building, i giocatori devono sforzarsi di completare i loop guidando gli avventurieri attraverso di esso. Sarete in grado di posizionare edifici, nemici e terreno lungo ogni spedizione in cui l'eroe si imbarca. A questo link trovate tutti i dettagli.

FAR: Changing Tides

In un mondo post-apocolittico, questa avventura rompicapo vede i giocatori intraprendere un viaggio per trovare una nuova casa. I giocatori hanno il compito di comandare una nave, esplorare case abbandonate e difendersi da soli tra potenti tempeste. Questo mondo solitario è incredibilmente toccante e arriva su Nintendo Switch all'inizio del 2022.

Necrobarista: Versamento Finale

Questa visual novel stilizzata in stile anime sul caffè e la morte vede i giocatori osservare come si sviluppano le relazioni tra i vivi e i morti, esplorare l'etica della necromanzia ed elaborare l'inevitabilità del lasciar andare. In arrivo su Nintendo Switch come esclusiva console a tempo oggi.

Garden Story

In questa accattivante avventura pixelata, i giocatori devono aiutare gli abitanti del villaggio e risolvere enigmi per ripristinare la loro piccola comunità di giardini e diventare il potente Guardiano del Bosco. In arrivo su Nintendo Switch come esclusiva per console oggi.

Boyfriend Dungeon

Questo bizzarro mix di dungeon crawler e simulatore di appuntamenti incarica i giocatori di conoscere i loro fidanzati e di uscire con loro mentre sconfiggono i mostri. Disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Axiom Verge 2

In arrivo oggi su Nintendo Switch, Axiom Verge 2 è il prequel del primo Axiom Verge. Ne abbiamo parlato in questa news.

Shovel Knight Pocket Dungeon

Da Yacht Club Games, il popolare studio dietro il pluripremiato Shovel Knight: Treasure Trove, questo gioco di avventura puzzle presenta il cast di Shovel Knight in un dungeon crawler. In arrivo su Nintendo Switch con funzionalità esclusive a fine anno.

Islanders

Costruite l'isola dei vostri sogni in questa città generata proceduralmente. Caratterizzato da uno stile rilassante e minimalista, sarete in grado di creare tutti i mondi che volete. In arrivo su Nintendo Switch oggi.

Metal Slug Tactics

Nel gioco di ruolo strategico tattico che i fan adorano, i giocatori possono tuffarsi nel mondo dettagliato con personaggi come Marco e Tarma. Posizionate le vostre truppe strategicamente per cambiare le sorti della battaglia! In arrivo su Nintendo Switch nel 2022.

Tetris Effect: Connected

Un viaggio emozionale diverso da qualsiasi altro gioco di Tetris, i giocatori lavoreranno per eliminare le linee, mentre proveranno tutte le emozioni evocate da un'intensa grafica.

Eastward

Sviluppato da Pixpil e pubblicato da Chucklefish, questo gioco arriva su Nintendo Switch come esclusiva a tempo il 16 settembre 2021. A questo link potete dare uno sguardo a tutti i dettagli.

