OpenAI può tradurre semplici comandi scritti in codice

La società di ricerca sull'intelligenza artificiale OpenAI sta per lanciare un nuovo strumento di machine learning che traduce semplici comandi scritti in codice. Il software si chiama Codex ed è progettato per accelerare il lavoro dei programmatori professionisti, nonché per aiutare i dilettanti a iniziare a programmare.

Codex in sostanza può prendere istruzioni, sia come un modo per semplificare il lavoro di programmazione per programmatori esperti, sia come strumento per aiutare i principianti a imparare, e trasformarlo in software tangibile come giochi rudimentali o siti Web. Ad esempio, un utente potrebbe descrivere l'aspetto o la funzionalità di base di un sito Web che desidera creare, elencando cose come il posizionamento di menu o caselle di testo nell'inglese di tutti i giorni e Codex potrebbe creare un design semplice basato su questa richiesta.

L'idea in sostanza non è quella di sostituire il lavoro di un programmatore, quanto offrirgli un assistente che lo segua durante i suoi progetti. Secondo gli sviluppatori, lo strumento "funziona particolarmente bene" con Python, ma supporta anche JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e Shell.

OpenAI ha anche annunciato il lancio di un beta test chiuso per lo strumento. Chiunque può presentare domanda di partecipazione sul sito ufficiale dell'azienda.

Fonte: Futurism