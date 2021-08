PlayStation Plus Premium in arrivo?

Sony ha da poco annunciato di aver finalizzato l'acquisizione del servizio in abbonamento Crunchyroll per 1,18 miliardi di dollari. Questa è ovviamente una grande notizia per i fan degli anime, ma potrebbe significare qualcosa anche per i possessori di PlayStation.

Secondo Eurogamer.net, Sony sta pianificando un livello premium di PlayStation Plus più costoso, che potrebbe includere un abbonamento a Crunchyroll e ad altri servizi di streaming.

Sony che offre Crunchyroll insieme a PS Plus renderebbe il servizio più competitivo con Xbox Game Pass Ultimate, che Microsoft ha "potenziato" con abbonamenti aggiuntivi a EA Play, ad esempio.

Sony ha rinforzato la propria presenza nel mondo degli anime da qualche tempo, poiché possiede già la società di distribuzione e streaming di anime Funimation. Secondo il CEO di Sony Pictures, Tony Vinciquerra, la società prevede di fondere Crunchyroll e Funimation in un unico servizio di streaming di anime non appena sarà possibile, per "creare l'esperienza anime definitiva per i fan".

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi bisognerà attendere un eventuale annuncio di Sony per scoprire se PS Plus avrà una versione Premium con un abbonamento a Crunchyroll.

Fonte: Wccftech.