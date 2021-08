Wipeout su PS5 e PlayStation VR 2? Un nuovo gioco sarebbe in sviluppo

Wipeout, serie futuristica di corse targata Sony, è rimasta silente per un po' di tempo, con i fan che hanno incassato tristemente il colpo. Tuttavia sembra che le cose in futuro potrebbero cambiare, sempre secondo un rumor.

E' l'insider Shpeshal Nick che attraverso Twitter ha dichiarato che sembra essere in lavorazione un nuovo capitolo di Wipeout, presso XDEV e Lucid Games, (quest'ultimo studio ha recentemente collaborato allo sviluppo di Destruction AllStars). Secondo quanto riportato, il gioco sarebbe in via di sviluppo per PlayStation 5 e PSVR 2: ciò sarebbe in linea con un altro rumor che indicava l'obiettivo di Sony di creare giochi 'ibridi' AAA per il suo prossimo visore VR.

Wipeout Omega Collection è stato l'ultimo gioco del franchise che era anche compatibile con PSVR. Sappiamo che l'insider Shpeshal Nick ha un buon curriculum per quanto riguarda i rumor, dato che di recente ha svelato l'espansione Iki Island di Ghost of Tsushima. Ovviamente per adesso non ci sono conferme, pertanto si tratta semplicemente di un rumor che va preso come tale.

You know what? Screw it. I?ll risk pissing someone off. Don?t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Yes, I am of the belief that Lucid Games is on this one https://t.co/yOcgV4N7mH — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sempre di recente, Shpeshal Nick ha inoltre dichiarato che FromSoftware oltre a Elden Ring, sarebbe al lavoro su un nuovo Soulslike esclusivo per PS5.

Fonte: GamingBolt