PS5: From Software lavora a una IP Soulslike in esclusiva PlayStation per un rumor!

Un gioco Soulslike esclusivo per PlayStation 5 è attualmente in sviluppo da FromSoftware, secondo alcune indiscrezioni che circolano online. Shpeshal Nick, co-fondatore del podcast Xbox Era che si è dimostrato affidabile negli ultimi mesi, ha confermato che è in lavorazione un'esclusiva PS5 Soulslike di From Software. Questo gioco, tuttavia, non è un sequel di Bloodborne.

Le voci di un'esclusiva per PlayStation 5 girano da un po', ma questa è la prima volta che una fonte abbastanza affidabile ne parla. Senza una conferma ufficiale, che potrebbe arrivare tra molto tempo se tutto ciò fosse vero, visto e considerato che FromSoftware è al lavoro su Elden Ring, dobbiamo prendere tutto come semplice rumor.

Il prossimo titolo di From Software in uscita su PC e console è il già citato Elden Ring. Basato su molte delle caratteristiche rese popolari dalla serie Souls, la costruzione del mondo e la tradizione del gioco sono state scritte in collaborazione con George RR Martin, l'uomo dietro i romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Mother fuck. My rumour mill got screwed again. https://t.co/BWOWd6MMA5 — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

Nah this is about the From PS5 Exclusive. That was my rumour mill for next week. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

Ovviamente il nuovo presunto gioco esclusivo PlayStation Soulslike non è ancora stato confermato pertanto dobbiamo aspettare fonti ufficiali.

