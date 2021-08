S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl girerà su Unreal Engine 5

Tempo fa, GSC Game World ha svelato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sarebbe girato un motore grafico a marchio Epic, ma non era ancora ben chiaro se si parlasse dell'ormai classico Unreal Engine 4 o della nuova versione, la 5, su cui sono previsti diversi titoli next-gen molto attesi.

Bene, tra questi possiamo ora annoverare anche S.T.A.L.K.E.R. 2, dato che è arrivata la conferma ufficiale. In risposta a un tweet dell'account ufficiale di Unreal Engine, l'account di S.T.A.L.K.E.R. si è messo in prima fila tra i titoli di nuova generazione che sfrutteranno l'UE5.

"Hey @UnrealEngine, sentiti libero di citare che giriamo su UE5" è il commento in risposta all'annuncio di 80 nuovi giochi sviluppati su UE.

Hey @UnrealEngine,

Feel free to mention we're running on UE5 ? https://t.co/GLXdLM5YoV — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 11, 2021

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl uscirà il prossimo 28 aprile su PC Xbox Series X/S, compreso su Game Pass dal day one. Occhio ai requisiti tecnici: servirà un PC piuttosto performante.

