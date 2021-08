Sonic 2 - Il Film: Idris Elba sarà la voce di Knuckles!

La star di The Suicide Squad, Idris Elba, si unisce al cast di Sonic The Hedgehog 2 della Paramount e darà la voce al famoso personaggio di Knuckles.

Knuckles è il guardiano del Master Emerald nei videogiochi della serie ed è anche noto per essere un combattente. Elba si unisce a James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore e Jim Carrey annunciati in precedenza.

Jeff Fowler tornerà a dirigere il sequel dopo aver realizzato un blockbuster pre-pandemia per la Paramount con il primo film del 2020 che ha incassato quasi 320 milioni di dollari in tutto il mondo. Pat Casey, Josh Miller e John Whittington stanno scrivendo la sceneggiatura basata sul videogioco SEGA. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Hitoshi Okuno sono i produttori. Gli EP sono Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales e Tim Miller.

Elba è stato nominato 5 volte agli Emmy e ha vinto un Golden Globe nel 2012 come miglior attore in una miniserie per Luther. I suoi film più recenti includono The Harder They Fall e Concrete Cowboy di Netflix, nonché Beast e Three Thousand Years of Longing.

Fonte: Deadline.