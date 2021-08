S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl avrà anche una edizione fisica!

Oggi, Koch Media, publisher a livello mondiale, e GSC Game World, sviluppatore di videogiochi ucraino, hanno annunciato la loro partnership per la pubblicazione in edizione fisica dello sparatutto in prima persona open world di prossima uscita S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Il tanto atteso sequel del popolare franchise S.T.A.L.K.E.R. sarà disponibile per Xbox Series X/S e PC il 28 aprile 2022, i dettagli nel comunicato ufficiale.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è basato su un universo immaginario in una linea temporale alterata ambientata a Chernobyl. La miscela unica di sparatutto in prima persona, horror e simulazione immersiva consente ai giocatori di immergersi in un enorme open world in un'ambientazione post-apocalittica. Il primo gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stato presentato in anteprima durante l'E3 2021 di Microsoft e da allora ha ricevuto numerosi premi come "Best of the Show" dai media di tutto il mondo.

Stephan Schmidt, Director of Global Partner Publishing presso Koch Media ha dichiarato: "Dopo la grandiosa presentazione all'E3, siamo più che entusiasti di preparare il terreno per l'ingresso nel mercato fisico globale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Abbiamo già lavorato su S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con GSC Game World su tutte le attività relative alla pubblicazione fisica per rilasciare con successo il prossimo capitolo del pluripremiato franchise di S.T.A.L.K.E.R."

Evgeniy Grygorovych, CEO di GSC Game World ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con Koch Media per portare le edizioni fisiche di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ai giocatori di tutto il mondo. Confidiamo che il nostro gioco sia ora in mani capaci. Insieme, offriremo diverse edizioni del titolo ai giocatori in modo che tutti possano trovare quella adatta a loro."

L'universo di S.T.A.L.K.E.R. è basato su tre videogiochi oltre a diverse centinaia di libri, fumetti e numerose fan-fiction. Con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il franchise è stato acclamato dalla critica e i fan stanno aspettando con impazienza il suo ritorno con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.