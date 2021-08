The Ascent in prima persona ci immerge in un universo sci-fi spettacolare

The Ascent, come saprete, è uno sparatutto isometrico con una grafica ottima, ma zoomando con la telecamera fino al livello del suolo il gioco sembra ancora migliore.

Il canale YouTube Gaming with Griff Griffin ha fatto proprio questo nel video visibile più in basso. Utilizzando Universal Unreal Engine 4 Unlocker e una fotocamera libera il canale è stato in grado di esplorare il mondo di The Ascent in prima persona.

Per un gioco pensato con una visuale "a volo d'uccello", ci sono un sacco di piccoli dettagli che possiamo ammirare grazie alla prospettiva in prima persona.

Il titolo non è realmente giocabile in questo modo, ma il filmato ci permette di apprezzare un po' di più il lavoro che è stato fatto in The Ascent.

The Ascent, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Kotaku.