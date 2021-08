Ubisoft All-Star Blast è un 'Bomberman battle royale' con protagonisti Ezio, Sam Fisher e altre icone Ubisoft

Ubisoft ha lanciato Ubisoft All-Star Blast, un gioco in stile Bomberman che presenta tutti i personaggi in stile chibi di tutti i franchise della società.

Disponibile gratuitamente via browser game, nel gioco prenderete il controllo di un personaggio (come Ezio di Assassin's Creed o Sam Fisher ad esempio) catapultandovi in una mappa con altri 99 giocatori. Il gameplay è molto semplice e sembra davvero essere ispirato a Bomberman: non dovrete far altro che sganciare bombe per far esplodere ostacoli e gli altri giocatori.

Il gioco offre inoltre una serie di potenziamenti e armi speciali oltre alle bombe: inoltre, avendo preso spunto dagli altri battle royale, la mappa man mano che andrete avanti si restringerà. Come detto, Ubisoft All-Star Blast per adesso è free-to-play con un modello supportato da pubblicità. Ciò significa che potete acquistare tutti i cosmetici con le monete guadagnate durante il gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

All-Star Blast è disponibile tramite Ubisoft Nano, la piattaforma dell'azienda per progetti multiplayer free-to-play su piccola scala.

